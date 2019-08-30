Шоу-бизнес

Господь накажет: в сети жестко раскритиковали Лободу, которая метит на место Пугачевой (фото)

Украинскую певицу Светлану Лободу, которая поет и живет в России, раскритиковали за анонс песни «Живи спокойно, страна» из репертуара Аллы Пугачевой.

«Завтра на всех цифровых площадках! Ждете?» — написала певица, добавив обложку для своей версии хита Пугачевой.



На фото Лобода — вся в белом и с нимбом, что дало повод для шуток и возмущенных комментариев.

«Совсем уже с ума сошла? Господь накажет за такое», «Совсем уже… Икону сделали. Какой бы ни был талантливый человек, но не сходить же с ума», «Мне кажется слишком уж пафосно. На троне ещё нужно уметь удержаться», «Не рано Вы замахнулись на такую песню? У страны одна Алла Борисовна», — пишут возмущенные комментаторы.



Напомним, ранее Алла Пугачева и Лайма Вайкуле посмеялись над Светланой Лободой.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter