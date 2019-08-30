25.02 / 25.26 27.57 / 27.98
Киев: +27
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Господь накажет: в сети жестко раскритиковали Лободу, которая метит на место Пугачевой (фото)

16:01 30 августа 2019 295
Лобода
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Украинскую певицу Светлану Лободу, которая поет и живет в России, раскритиковали за анонс песни «Живи спокойно, страна» из репертуара Аллы Пугачевой.

«Завтра на всех цифровых площадках! Ждете?» — написала певица, добавив обложку для своей версии хита Пугачевой.

Лобода


На фото Лобода — вся в белом и с нимбом, что дало повод для шуток и возмущенных комментариев.

«Совсем уже с ума сошла? Господь накажет за такое», «Совсем уже… Икону сделали. Какой бы ни был талантливый человек, но не сходить же с ума», «Мне кажется слишком уж пафосно. На троне ещё нужно уметь удержаться», «Не рано Вы замахнулись на такую песню? У страны одна Алла Борисовна», — пишут возмущенные комментаторы.

Лобода скрин

Лобода скрин

Лобода скрин

Лобода скрин

Лобода скрин

Лобода скрин


Напомним, ранее Алла Пугачева и Лайма Вайкуле посмеялись над Светланой Лободой.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер