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- 16:01 Господь накажет: в сети жестко раскритиковали Лободу, которая метит на место Пугачевой
Господь накажет: в сети жестко раскритиковали Лободу, которая метит на место Пугачевой (фото)
Украинскую певицу Светлану Лободу, которая поет и живет в России, раскритиковали за анонс песни «Живи спокойно, страна» из репертуара Аллы Пугачевой.
«Завтра на всех цифровых площадках! Ждете?» — написала певица, добавив обложку для своей версии хита Пугачевой.
На фото Лобода — вся в белом и с нимбом, что дало повод для шуток и возмущенных комментариев.
«Совсем уже с ума сошла? Господь накажет за такое», «Совсем уже… Икону сделали. Какой бы ни был талантливый человек, но не сходить же с ума», «Мне кажется слишком уж пафосно. На троне ещё нужно уметь удержаться», «Не рано Вы замахнулись на такую песню? У страны одна Алла Борисовна», — пишут возмущенные комментаторы.
Напомним, ранее Алла Пугачева и Лайма Вайкуле посмеялись над Светланой Лободой.
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