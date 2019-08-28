Шоу-бизнес

"Кто такая?" Вайкуле и Пугачева взорвали сеть насмешкой над Лободой (видео)

Легенда российской сцены Алла Пугачева и ее подруга Лайма Вайкуле посмеялись над украинской певицей Светланой Лободой, которая исполнила песню из репертуара примадонны — «Живи спокойно, страна».

Вайкуле опубликовала видео в своем Instagram, на котором они с Пугачевой стоят в лучах заката и смеются. «Живи спокойно, страна, — смеется Лайма и тормошит подругу, — Я начинаю? Что я скажу?» «Не надо об этом», — хохочет Пугачева.

Потом они немного успокаиваются и Пугачева начинает: «Живи спокойно, страна. Теперь у нас еще одна». «Еще одна? Кто такая?» — удивляется Вайкуле. «Все знают», — говорит устало Алла Борисовна. «Ну, собственно, и хватит», — подытоживает она.

Подписчики Вайкуле посмеялись вместе с певицами. «Хорошо стебанулись, дамы с дюн… На место бездарную выскочку поставили, молодцы!», «Да! Лобода всех насмешила, спев песню Аллы! Только опозорилась! Таких как она полно, поющих трусов и надутых губ! А Алла ТАКАЯ одна! И нечего претендовать на этот трон! Он давно занят», — пишут комментаторы.

Предлагаем также посмотреть выступление Светланы Лободы.

И эта же песня, которую исполняет Алла Пугачева.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Алла Пугачева считает Светлану Лободу своей преемницей.

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