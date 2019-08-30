В Одессе чиновников «Укрзалізниці» поймали на крупной взятке (фото)

Происшествия

Правоохранители задержали двух чиновников железной дороги при получении взятки 200 тысяч гривен. Как сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Южного региона Украины, разоблачены должностные лица регионального филиала «Одесская железная дорога» АО «Укрзалізниця».

«Установлено, что начальник и главный инженер одной из служб, находясь в Одессе, получили взятку от директора частного предприятия. Это были деньги за подписание и выдачу акта-приема, а также ввод в эксплуатацию построенного поселковым фермерским хозяйством подъездного железнодорожного пути», — сказали в прокуратуре.

В полиции уточнили, что «задержаны начальник службы регионального филиала Одесской железной дороги и заместитель директора филиала одного из центров ПАО «Укрзалізниця».

Обоим чиновникам Военная прокуратура готовит сообщение о подозрении в совершении коррупционного уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368 («Взятка») УК Украины, и ходатайство в суд об избрании меры пресечения.

Как уточнили в полиции, должностные лица Одесской железной дороги подозреваются в систематическом взяточничестве. Они наладили схему вымогательства и получения взяток за принятие в эксплуатацию построенных путей, а также за предоставление рассрочки на поэтапную поставку материалов по договорам.

Напомним, недавно в Одессе был задержан по подозрению в систематических взятках менеджер «ПриватБанка».

«ФАКТЫ» также рассказывали о задержании заместителя министра по делам временно оккупированных территорий Юрия Гримчака и его помощника. Оба подозреваются в требовании взятки на сумму 1,1 млн долларов США от предпринимателя за содействие в принятии решения лицами, уполномоченными на выполнение функций государства.

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