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В Киеве автохамы зверски избили спасателя за сделанное замечание (фото)
В Киеве 23 августа автохамы избили спасателя Максима Крыжановского за сделанное замечание. Об этом сообщил начальник Управления по вопросам гражданской защиты КГГА Роман Ткачук.
«23 августа Максима избили до бессознательного состояния. Их было четверо, на одного. Избили за то, что сделал замечание водителям, которые мчались по тротуару, объезжая пробку. Ехали по тротуару. Где ходят дети. Максим задержал этих горе-водителей, пытаясь привести их в чувство и напомнить, что они не центре вселенной и вокруг также живут люди», — написал чиновник в Facebook.
Он также обнародовал регистрационный номер первого автомобиля, с которого все началось: АА 8007 ТР, марки Nissan Juke.
Как писали «ФАКТЫ», недавно игроки национальной сборной Украины по баскетболу нашли способ проучить «героя парковки» в аэропорту «Борисполь». Владелец автомобиля припарковался так, что полностью перекрыл проезд. Тогда спортсмены, действуя слаженно, смогли раскачать и оттеснить автомобиль в сторону, не тратя времени на поиски хозяина машины.
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