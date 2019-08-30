Происшествия

В ботсаду в Киеве нашли мужчину с простреленной головой

На территории Национального ботанического сада имени Гришко в Киеве нашли тело мужчины с простреленной головой. Ранее в Харьковской области нашли застреленным солдата срочной службы.

Как сообщил на брифинге начальник столичного главка полиции Андрей Крищенко, у погибшего нет никаких документов. Возле тела лежал пистолет, есть прощальная записка. Полиция устанавливает его личность, рассматривая версию самоубийство.

«Предварительный обзор судебно-медицинского эксперта это подтвердил, но будут и экспертизы и уголовное производство будет расследоваться», — сказал Крищенко.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в июле на территории Южмаша в Днепре обнаружили тело военнослужащего Нацгвардии с простреленной головой.

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