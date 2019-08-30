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Украина

"Вместе в аду": сеть возмутили бигборды с Захарченко и Кобзоном в Горловке

18:21 30 августа 2019 65
Горловка
Инф. «ФАКТОВ»

В сеть попали фото билборда в оккупированной Горловке с изображением ликвидированного главаря террористической организации «ДНР» Александра Захарченко и умершего российского певца Иосифа Кобзона. Фото опубликовал пользователь Twitter Nova Gorlivka.

«#Горловка вместе в аду…», — написал он.

Как писали «ФАКТЫ», ночью 29 августа в районе Горловки (Донецкая область) военнослужащие полка Нацгвардии «Азов» в ответ на провокации со стороны боевиков в коротком бою уничтожили 4 российских наемников и одного тяжело раненного взяли в плен (ему оказали медицинскую помощь).

Также в бою были захвачены документы и оружие. Бойцы «Азова» также сделали фото и видео попытки нарушения оккупационными войсками режима тишины и минских соглашений.

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