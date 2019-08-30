- 18:34 Гороскоп здоровья: в пятницу берегитесь пищевых отравлений, а в среду закаляйтесь
- 18:33 Береты и ковбойские сапоги: известный дизайнер о том, что носить осенью
- 18:29 Где смотреть онлайн «Заря» — «Динамо»: расписание трансляций матчей 6-го тура чемпионата Украины
- 18:21 "Вместе в аду": сеть возмутили бигборды с Захарченко и Кобзоном в Горловке
- 18:19 В ботсаду в Киеве нашли мужчину с простреленной головой
- 18:17 Свадебное платье? Ксения Собчак показала белоснежный наряд
- 17:59 Путин устроил Зеленскому ловушки: что не так в нашумевшем "обмене"
- 17:55 "Я не худая": Леся Никитюк в откровенном купальнике взволновала сеть
- 17:41 В Киеве автохамы зверски избили спасателя за сделанное замечание
- 17:37 «Корвалол Corvalolum" не является хорошо известным знаком, — адвокат
- 17:27 Пряники к 1 сентября: идеи дизайна и легкий рецепт
- 17:15 На Крымском мосту авто влетело в отбойник: в сети показали фото и видео с места ДТП
"Вместе в аду": сеть возмутили бигборды с Захарченко и Кобзоном в Горловке
В сеть попали фото билборда в оккупированной Горловке с изображением ликвидированного главаря террористической организации «ДНР» Александра Захарченко и умершего российского певца Иосифа Кобзона. Фото опубликовал пользователь Twitter Nova Gorlivka.
«#Горловка вместе в аду…», — написал он.
Как писали «ФАКТЫ», ночью 29 августа в районе Горловки (Донецкая область) военнослужащие полка Нацгвардии «Азов» в ответ на провокации со стороны боевиков в коротком бою уничтожили 4 российских наемников и одного тяжело раненного взяли в плен (ему оказали медицинскую помощь).
Также в бою были захвачены документы и оружие. Бойцы «Азова» также сделали фото и видео попытки нарушения оккупационными войсками режима тишины и минских соглашений.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!