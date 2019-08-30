Спорт

У легенды футбола и экс-первой ракетки мира родился сын (фото)

Чемпион мира по футболу в составе сборной Германии 35-летний Бастиан Швайнштайгер и его жена — 31-летняя экс-первая ракетка планеты, сербская теннисистка Ана Иванович сообщили о рождении сына. Это второй ребенок в семье: 19 марта 2018 года у Бастиана и Аны родился первенец Лука.

«Наши сердца наполнены радостью в связи с пополнением в нашей семье. Добро пожаловать в этот мир, мальчик», — написал Швайнштайгер в Twitter.

«Мы разрываемся от любви и счастья. У нашего мальчика теперь есть брат», — написала в Twitter Иванович.

В прошлом году в звездной семье родился сын Лука

Напомню, что самый титулованный немецкий футболист, выступающий за клуб MLS «Чикаго Файр», до переезда в США играл за сборную Германии, мюнхенскую «Баварию» и английский «Манчестер Юнайтед», добыв 26 (!) трофеев. Что же касается Аны Иванович, то она становилась победительницей «Ролан Гаррос» и заработала за карьеру почти 15,5 миллиона долларов.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что свадебный фотограф Меган Маркл и принца Гарри снял Швайнштайгера и Иванович для Vogue.

Фото Instagram

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