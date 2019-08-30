Политика

Зеленский нашел для Абромавичуса новую должность

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Айвараса Абромавичуса генеральным директором Государственного концерна «Укроборонпром». Это следует из указа № 641/2019, опубликованного на сайте главы государства.

«Назначить Абромавичуса Айвараса генеральным директором Государственного концерна «Укроборонпром», — говорится в указе.

Также президент подписал указ № 640/2019, которым освободил Павла Букина от должности генерального директора государственного концерна «Укроборонпром».

«Освободить Букина Павла Юрьевича от должности генерального директора государственного концерна «Укроборонпром», — говорится в указе.

Как писали «ФАКТЫ», в июне Зеленский назначил Абромавичуса в Наблюдательный совет «Укроборонпрома». Позднее он был назначен главой Набсовета этого ведомства.

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