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Зеленский нашел для Абромавичуса новую должность
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Айвараса Абромавичуса генеральным директором Государственного концерна «Укроборонпром». Это следует из указа № 641/2019, опубликованного на сайте главы государства.
«Назначить Абромавичуса Айвараса генеральным директором Государственного концерна «Укроборонпром», — говорится в указе.
Также президент подписал указ № 640/2019, которым освободил Павла Букина от должности генерального директора государственного концерна «Укроборонпром».
«Освободить Букина Павла Юрьевича от должности генерального директора государственного концерна «Укроборонпром», — говорится в указе.
Как писали «ФАКТЫ», в июне Зеленский назначил Абромавичуса в Наблюдательный совет «Укроборонпрома». Позднее он был назначен главой Набсовета этого ведомства.
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