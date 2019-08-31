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Любовь зла: курортный роман в Железном Порту закончился для парня потерей дорогого iPhone
Прогуливаясь по набережной курортного поселка Железный Порт, местный юноша встретил у кафе веселую и задорную девушку. Она также проявила интерес к ухажеру и уже вскоре охотно обнималась с ним и целовалась. Об этом пишет Херсон Daily.
В полном восторге от скоропалительного романа пылкий влюбленный неохотно попрощался с дамой, когда та засобиралась уходить. И тут же стал мечтать о новой встрече. Но мечты развеялись как дым, когда сельчанин обнаружил: на свидании у него исчез дорогущий iPhone седьмого поколения.
Об этом и о красивой незнакомке он поведал оперативникам со здешней полицейской станции. А те по записям с камер видеонаблюдения отследили, что роковая красотка является приезжей из Днепропетровской области и снимает комнату в одном из поселковых мини-пансионатов.
Вчера, 30 августа, там нашли и краденный iPhone. Девушка призналась, что при встрече с романтичным юношей ей сразу понравился… не он, а его гаджет. Вот курортница и допустила парня ближе к телу, чтобы в удобный момент тихонько вытащить ценную вещь из кармана. И присвоить iPhone так, чтобы ротозействующий кавалер ни о чем не догадался.
Однако сотрудники службы криминальной полиции были более догадливыми. И собрали доказательства вины циничной воровки, которая с пляжного песка переместится на скамью подсудимых.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что на популярном азовском курорте Кирилловка орудуют люди ромской национальности, которые занимаются мошенничеством. Обычно они пытаются расплатиться купюрами без номера, или же произвести «размен» денег с пользой для себя.
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