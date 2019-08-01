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Коварная Кирилловка: появилось видео, как на популярном курорте орудуют мошенники (видео)
На популярном азовском курорте Кирилловке орудуют люди ромской национальности, которые занимаются мошенничеством. Об этом пишет местное издание.
В качестве примера газета приводит один из эпизодов подобного обмана, снятый на камеру.
На ролике видно, как человек, похожий на рома, заказывает стакан попкорна и готовит купюру в 500 гривен. Потом он стал искать в кошельке деньги помельче, хотя продавец сказал, что у него есть сдача. Замешкавшись, покупатель все-таки подсовывает продавцу купюру в 500 гривен, у которой отсутствует часть, где нанесен банковский номер. Обычно в таких случаях купюра оказывается либо фальшивой, либо испорченной. К счастью, в этот раз мошеннику не удалось обмануть продавца.
Напомним, что случаи обмана нередки и в столице. Так, киевлянину удалось снять на видео, как молодая женщина с тремя детьми подучила свою старшую девочку что-то украсть из кармана нетрезвого мужчины, дремавшего на лавке под домом на улице Березняковской, 36-в в Киеве. Киевлянин начал снимать «воровской урок» сидя в машине возле дома на Березняковской, но потом вышел и спугнул женщину, которая вместе с детьми поспешила убраться.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве, в одном из магазинов торгового центра «Глобус» камеры видеонаблюдения зафиксировали, как молодая женщина украла блузку в отделе женской одежды.
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