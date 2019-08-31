Без тормозов: победитель «Тур де Франс» напал на эксортницу в отеле

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Олимпийский чемпион по велоспорту, немец Ян Ульрих вряд ли будет вспоминать лето 2018 года с удовольствием. Один из самых знаменитых велогонщиков конца 90-х и начала 2000-х, первый и пока единственный немецкий чемпион «Тур де Франс» дважды за неделю умудрился оказаться в полиции, причем оба раза при весьма сомнительных обстоятельствах.

Об этом пишет Eurosport.

Недавно на новостных лентах появилось сообщение о том, что после рассмотрения дела прошлого года Ульрих обязан выплатить штраф в 7,2 тысяч евро за причинение вреда здоровью и попытку принуждения. В частности, в августе 2018 года он оскорбил 31-летнюю женщину и потребовал вернуть 600 евро, которые он заплатил ей за услуги. Затем он толкнул ее к стене и избил.

Пострадавшая повредила плечо и шейный отдел позвоночника.

«Господин Ульрих и девушка громко спорили между собой, после чего господин Ульрих напал на нее. Девушка обратилась за помощью к персоналу отеля и те вызвали полицию. Господин Ульрих в настоящий момент задержан и все еще находится под стражей», — заявила тогда представитель полиции Карина Лерх.

По свидетельству очевидцев, в момент инцидента Ульрих явно был не в себе и находился под воздействием алкоголя и наркотиков, и угрожал убить девушку.

Интересно, что всего за несколько дней до инцидента во Франкфурте экс-велогонщик стал героем еще одной скандальной истории, которая широко разошлась по СМИ.

Ульрих ворвался в дом известного актера Тиля Швайгера и угрожал ему самому и его гостям. Происшествие случилось на испанском острове Мальорка, где у двух немецких знаменитостей, поддерживающих приятельские отношения, дома на соседних участках. Швайгер устроил у себя вечеринку, что, по всей видимости, не понравилось Ульриху, который к тому же не получил приглашения на праздник. Экс-велогонщик ворвался на участок Швайгера и начал разгонять его гостей метлой. Утихомирить его удалось только прибывшей полиции. Ульриха доставили в участок, но вскоре отпустили домой. Окончательное решение по этому делу будет вынесено позднее.

После этого Швайгер заявил, что Ульрих ему больше не друг и добавил, что совсем иначе представлял себе свой летний отпуск.

Сам экс-гонщик утверждает, что причиной подобного поведения являются переживания по поводу семейных проблем.

«Развод с женой и невозможность общаться с детьми, которых я не видел и с которыми нормально не разговаривал с Пасхи, сильно и плохо влияют на меня. Я совершаю поступки, о которых впоследствии очень сильно сожалею», — сказал Ульрих в интервью изданию Bild, имея ввиду расставание со своей второй супругой Сарой Штайнхаузер. Они были вместе с 2006 года и у них трое сыновей. Кроме того, у Ульриха есть дочь от первого брака.

Как бы то ни было, после двух августовских инцидентов Ульриха отправили в психиатрическую больницу для принудительного лечения.

Издание напоминает, что Ульрих завершил карьеру в 2007 году, будучи под серьезным давлением обвинений в употреблении допинга. Судебные тяжбы длились несколько лет, пока в 2012 году Спортивный арбитражный суд (CAS) не признал немецкого гонщика виновным и не аннулировал все его результаты, начиная с 1 мая 2005 года.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», бывший американский велогонщик Лэнс Армстронг, семь раз в своей карьере выигрывавший самую престижную многодневку «Тур де Франс», откровенно рассказал о применении допинга. По его словам, он делал это ради победы, и ни капельки не раскаивается в своих поступках.

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