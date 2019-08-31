Неожиданно: Брэд Питт дополнил татуировку, посвященную Анджелине Джоли (фото)

Шоу-бизнес

28 августа в Италии состоялась церемония открытия 76-го Венецианского кинофестиваля. Вместе с другими селебрити первого эшелона в Венецию прибыл Брэд Питт, чтобы посетить премьеру фильма «К звездам», где сыграл одну из главных ролей. Актер много улыбался и позировал папарацци, пишет Cosmo.

При этом внимательные поклонники заметили на фото, что у Брэда появилась новая татуировка на правом бицепсе.

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Как известно, у Питта и Джоли есть парные татуировки — на животе и на руке. Так, на животе Брэд вытатуировал дату рождения Анджелины на кхмерском языке. Точно такую же, с датой рождения Питта, сделала себе Джоли. Супруги набили эти наколки незадолго до разрыва, полагая, что памятные тату еще больше скрепят их союз. Но вышло с точностью до наоборот.

Кроме того, на руке у Питта красуются первые буквы имен его жены и всех детей — родных и приемных. При этом буква А (Анджелина) отделена от букв, обозначающих имена детей, большим крестом.

Также там набиты строчки из стихотворения персидского поэта Руми.

«Есть луг волшебный, что лежит вне круга понятий наших о добре и зле. Ищи его, там встретим мы друг друга», — гласит надпись.

Теперь же эти прекрасные строчки дополнило изображение мужчины, который смотрит на свою тень.

Что она значит, большинство фанатов затрудняются сказать. Но учитывая тот факт, что обычно после развода бывшие супруги стараются избавиться от напоминания друг о друге и сводят с тела татушки, сделанные в порыве страсти, а Брэд, похоже, не торопится расставаться с татуировкой и даже дополнил ее, некоторые горячие головы склонны делать далеко идущие выводы — вплоть до воссоединения супругов. Впрочем, это пока что лишь предположения фанатов бывшего звездного семейства.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», старший сын Анджелины Джоли станет студентом университета в Сеуле, в связи с чем уехал в Корею.

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