В сети появилось новое видео момента покушения на главаря боевиков "ДНР" Захарченко

Происшествия

В сети опубликовали новое видео момента убийства главаря боевиков «ДНР» Александра Захарченко. Видео опубликовал блогер Necro Mancer в Twitter.

«#Донецк, запись с камеры наблюдения в момент гибели #Захарченко 31/08/18, вроде не видел её раньше», — написал он.

#Донецк, запись с камеры наблюдения в момент гибели #Захарченко 31/08/18, вроде не видел её раньше pic.twitter.com/EyozQtmh5f — Necro Mancer (@666_mancer) August 30, 2019

Как писали «ФАКТЫ», главарь донецких террористов Александр Захарченко был ликвидирован 31 августа 2018 года в оккупированном Донецке. Это произошло рядом с его офисом — в баре под названием «Сепар», расположенном в самом центре города — на бульваре Пушкина.

Главарь боевиков скончался в больнице. Тагда оккупанты обвинили в покушении «украинских диверсантов», но позднее сепаратистский Telegram-канал сообщил, что в убийстве Александра Захарченко может быть замешана его собственная охрана.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter