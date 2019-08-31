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В сети появилось новое видео момента покушения на главаря боевиков "ДНР" Захарченко

8:32 31 августа 2019 494
Александр Захарченко
Инф. «ФАКТОВ»

В сети опубликовали новое видео момента убийства главаря боевиков «ДНР» Александра Захарченко. Видео опубликовал блогер Necro Mancer в Twitter.

«#Донецк, запись с камеры наблюдения в момент гибели #Захарченко 31/08/18, вроде не видел её раньше», — написал он.

Как писали «ФАКТЫ», главарь донецких террористов Александр Захарченко был ликвидирован 31 августа 2018 года в оккупированном Донецке. Это произошло рядом с его офисом — в баре под названием «Сепар», расположенном в самом центре города — на бульваре Пушкина.

Главарь боевиков скончался в больнице. Тагда оккупанты обвинили в покушении «украинских диверсантов», но позднее сепаратистский Telegram-канал сообщил, что в убийстве Александра Захарченко может быть замешана его собственная охрана.

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