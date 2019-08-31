Кремль планирует привлечь к разгону акций протеста оппозиции боевиков, воевавших на Донбассе

Мир

В Кремле рассматривают новые способы противодействия протестам, продолжающимся в Москве с июля. На следующие массовые акции могут выйти представители казачества, члены «Союза ветеранов Донбасса» и люди, специально привлеченные этими организациями.

По данным источников российских СМИ, инициатива исходит из Администрации президента России, но деньги на проект пока не выделены.

«Звонили [атаману Москвы Андрею] Шустрову, предлагали поучаствовать в замечательном деле — выпороть навальнят. — Шустров сказал: извините, но мы в этом участвовать не будем — у нас и так осенний призыв и полно работы», — сообщил один из источников.

Отвечать за вывод людей действительно будет не московское, а федеральное руководство «Центрального казачьего войска» (ЦКВ). Об этом сообщил ветеран МВД, осведомленный о ведущихся переговорах: «Выйдут люди [главы ЦКВ Ивана] Миронова».

В пресс-службе администрации президента на запрос СМИ сообщили, что «не занимаются такими вопросами».

«Намечается движуха. Противной стороной на митингах теперь будут компания из казачества и Бородай», — утверждает один из кандидатов в Мосгордуму, попросивший не указывать его имя (идет как самовыдвиженец).

Об участии главы «Союза добровольцев Донбасса» (СДД) Александра Бородая в подготовке к будущим митингам рассказали также ветеран МВД и собеседник, близкий к ФСБ.

«В администрации сейчас все как раз выходят из отпусков — может быть, выделят средства на проект», — отмечает он.

Как писали «ФАКТЫ», большая половина москвичей (61%) одобряет жестокость правоохранителей, разгоняющих протестующих, тогда как противниками таких действий являются только 26%.

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