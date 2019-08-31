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В России третье за сутки ЧП с самолетом, и снова есть жертвы (видео)
В России еще один легкомоторный самолет совершил жесткую посадку. На это раз инцидент произошел в Подмосковье. Об этом сообщил представитель экстренных служб региона.
«На борту самолета было два человека, включая 12-летнюю девочку. В результате жесткой посадки погиб пилот, ребенок пострадал, его осматривают врачи», — сказал он, сообщают российские СМИ.
Как сообщает Telegram-канал Mash, ребенка госпитализируют в ближайшее время — сейчас спасатели ждут медицинский вертолет. У девочки подозрение на перелом позвоночника.
Как писали «ФАКТЫ», это не первая подобная трагедия в России за последние сутки. Так, в Якутии частный самолет Ан-2 совершил экстренную посадку. При посадке погибло два человека. А пассажирский аэробус А-320 авиакомпании «Сибирь», летевший из Владивостока, совершил экстренную посадку в Южно-Сахалинске из-за технической неисправности. Самолет совершил посадку в штатном режиме, за медицинской помощью никто не обращался.
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