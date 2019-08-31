Мир

В России во время посадки разбился пассажирский самолет, есть жертвы

В России частный самолет Ан-2 совершил экстренную посадку 30 августа. При посадке погибло два человека.

Инцидент произошел в Якутии. Легкий самолет Ан-2 вылетел из местности Ус-Хатын в Якутске и держал путь в поселок Суордах Верхоянского района, сообщает «Интерфакс».

Примерно в 400 км от точки вылета самолет совершил вынужденную посадку в районе озера Силян-Кюель Кобяйского района. Всего на борту судна находились два члена экипажа и три пассажира.

Это не единственное ЧП с авиатранспортом, произошедшее в России за последние сутки. Так, пассажирский аэробус А-320 авиакомпании «Сибирь», летевший из Владивостока, совершил экстренную посадку в Южно-Сахалинске из-за технической неисправности. Самолет совершил посадку в штатном режиме, за медицинской помощью никто не обращался.

Как писали «ФАКТЫ», несколько недель назад в России потерпел катастрофу следовавший в аннексированный Крым пассажирский самолет А-321. Он совершил жесткую посадку в кукурузном поле после вылета из подмосковного аэропорта «Жуковский». 15 пассажиров получили травмы, причем повреждения стали следствием экстренной эвакуации.

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