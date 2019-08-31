- 15:44 Миллионерша Камалия экономит на детях
- 15:43 Разумков заявил о необходимости общественного контроля в расследовании гибели нацгвардейцев под Радой в 2015 году
- 15:14 Зеленский пообещал Дуде снять мораторий на раскопки польских захоронений на территории Украины
- 15:09 Синоптики пообещали украинцам еще неделю тепла
- 15:06 1 сентября 2019: самые красивые прически для девочек
- 15:03 Известный футболист-педофил осужден на 14 лет за насилие над малолетней племянницей
- 14:53 Королева Елизавета остроумно ответила, когда к ней обратились не узнавшие ее американские туристы
- 14:53 Лето, ах лето: Алла Пугачева и Лайма Вайкуле зажгли на звездной вечеринке
- 14:29 Академик Ефремов оговорил себя ради любимой: как Сталин уничтожал цвет украинской нации
- 14:25 В Киеве в строящемся доме произошел масштабный пожар
- 14:08 В сети назвали имя морпеха, погибшего на Донбассе 30 августа
- 14:01 Ломаченко – Кэмпбелл: все о бое
Известный футболист-педофил осужден на 14 лет за насилие над малолетней племянницей (фото)
37-летний парагвайский футболист Хонатан Фаббро осужден на 14 лет тюремного заключения за изнасилование малолетних детей. Как сообщает Buenos Aires Times, суд в столице Аргентины Буэнос-Айресе признал вину спортсмена по минимум пяти пунктам «крайне возмутительного сексуального насилия» в отношении своей 11-летней родственницы, для которой он также является крестным отцом, а также ее подружки в период с 2015-го по 2017-й.
Фаббро был арестован еще в 2017 году в Мексике, где выступал за клуб «Лобос БУАП», после чего в мае 2018-го его экстрадировали в Аргентину. Примечательно, что футболист ранее также имел проблемы с законом. В 2010 году Хонатан в аргентинском Санта-Фе сбил на своей машине 23-летнюю девушку, ехавшую с пятилетним сыном на мопеде, после чего от полученных травм потерпевшая скончалась. Тогда футболисту удалось найти компромисс с родственниками погибшей, откупившись солидной суммой денег, но в 2012-м ситуация повторилась, когда спортсмен удирал от преследования полиции на родине.
Отметим, что Хонатан является воспитанником клуба «Аргентинос Хуниорс». На профессиональном уровне выступает с 2000 года, за это время сменив более десяти клубов, среди которых — гранды аргентинского футбола «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт». Также имеет в своем активе 13 матчей (4 мяча) в сборной Парагвая в период с 2012-го по 2016 год.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бывший чемпион мира боксер Карлос Балдомир сел в тюрьму на 18 лет за насилие над родной дочерью.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!