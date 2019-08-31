Известный футболист-педофил осужден на 14 лет за насилие над малолетней племянницей (фото)

Спорт

37-летний парагвайский футболист Хонатан Фаббро осужден на 14 лет тюремного заключения за изнасилование малолетних детей. Как сообщает Buenos Aires Times, суд в столице Аргентины Буэнос-Айресе признал вину спортсмена по минимум пяти пунктам «крайне возмутительного сексуального насилия» в отношении своей 11-летней родственницы, для которой он также является крестным отцом, а также ее подружки в период с 2015-го по 2017-й.

Фаббро был арестован еще в 2017 году в Мексике, где выступал за клуб «Лобос БУАП», после чего в мае 2018-го его экстрадировали в Аргентину. Примечательно, что футболист ранее также имел проблемы с законом. В 2010 году Хонатан в аргентинском Санта-Фе сбил на своей машине 23-летнюю девушку, ехавшую с пятилетним сыном на мопеде, после чего от полученных травм потерпевшая скончалась. Тогда футболисту удалось найти компромисс с родственниками погибшей, откупившись солидной суммой денег, но в 2012-м ситуация повторилась, когда спортсмен удирал от преследования полиции на родине.

Фаббро, и ранее имевший проблемы с законом, был арестован в 2017 году

Отметим, что Хонатан является воспитанником клуба «Аргентинос Хуниорс». На профессиональном уровне выступает с 2000 года, за это время сменив более десяти клубов, среди которых — гранды аргентинского футбола «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт». Также имеет в своем активе 13 матчей (4 мяча) в сборной Парагвая в период с 2012-го по 2016 год.

Футболист сыграл 13 матчей за сборную Парагвая, в которых забил четыре мяча

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