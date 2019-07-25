Обиженный Зеленским бориспольский чиновник нанял адвоката и идет в суд

Украина

Секретарь Бориспольского городского совета Ярослав Годунок, вступивший в публичную перепалку с президентом Владимиром Зеленским, подписал соглашение с адвокатом ради тяжбы с главой государства. Фото со встречи с адвокатом он опубликовал в сети, назвав своего защитника известным и смелым.

«Все другие боятся судиться против преЗЕдента», — отметил Годунок, заверив в своем настрое на победу в деле о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Как писали «ФАКТЫ», президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего совещания в Борисполе выгнал из зала секретаря местного горсовета Ярослава Годунка, назвав его «разбойником».

Словесная перепалка между главой государства и чиновником началась еще в коридоре, однако во время самого заседания накал страстей достиг своего пика и Зеленский не сдержал эмоций. После этого его начали сравнивать с беларусским лидером Александром Лукашенко.

Сначала Годунок решил судиться с «гарантом», а затем внезапно передумал, заявив, что его скандал с главой государства начали использовать пророссийские СМИ с целью провокации.

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