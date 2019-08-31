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Две компании повздорили в киевском кафе и пустили в ход оружие: есть раненые (видео)
В Киеве полиция расследует обстоятельства вооруженного конфликта в одном из кафе по проспекте Героев Сталинграда. Информация о нем поступила на «горячую линию» 102 под утро 31 августа. Напомним, «ФАКТЫ» писали о расстреле человека 9 августа в селе Софиевская Борщаговка под Киевом
Прибыв на место инцидента, правоохранители установили, что сначала между двумя компаниями возник словесный конфликт, а затем они подрались и пустили в ход оружие. Телесные повреждения получили двое мужчин, которые были доставлены в больницу.
Были задержаны трое участников конфликта, с ними проводятся следственные действия, сообщили в пресс-службе столичного управления Национальной полиции.
С места событий изъяли стреляные гильзы, вероятнее всего — от травматического оружия.
Следственный отдел Оболонского управления полиции открыл уголовное производство по части 4 статьи 296 («Хулиганство») УК Украины. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде 7 лет лишения свободы.
Напомним, в Оболонском районе Киева задержали мужчину, решившего пострелять по прохожим. Как отмечали очевидцы, стрелок был нетрезв и сначала просто ходил и размахивал пистолетом, затем зашел с оружием в маршрутку и направлял ствол в сторону пассажиров.
Фото полиции
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