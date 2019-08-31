Происшествия

В Киевском торговом центре "накрыли" крупное подпольное казино, работавшее под "крышей" правоохранителей (фото, видео)

Сотрудники СБУ провели спецоперацию в торговом центре «Олимпийский» в самом центре Киева, где действовало нелегальное игральное заведение с разным уровнем «доступа». Напомним, в начале июля в Украине накрыли подпольное он-лайн казино, управляемое из Европы.

Если для обычных игроков 113 автоматов были установлены в общем зале, то элитные «клиенты» могли попасть в замаскированный VIP-зал. Там находились 17 игровых столов и шесть рулеток.

Во время проведения следственных действий силовики изъяли носители информации и «черную бухгалтерию», подтверждающие осуществление противоправной деятельности.

По данным СБУ, казино работало при содействии сотрудников правоохранительных органов.

Уголовное производство начато по части 1 статьи 203−2 («Занятие игорным бизнесом») и частью 2 статьи 364 («Злоупотребление властью или служебным положением, что повлекло тяжкие последствия») Уголовного кодекса Украины.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Генеральная инспекция ГПУ.

Напомним, в настоящее время во власти обсуждается идея легализации игорного бизнеса с установлением ограничений.

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