Боевики запросили перемирие возле Зайцево и сразу же обстреляли украинских военных

Украина

Боевики самопровозглашенной «ДНР» устроили провокацию для украинских воинов, обстреляв их во время ими же запрошенного режима тишины. В обращении к представителям Операции объединенных сил они просили позволить забрать тела погибших — членов ДРГ, которых недавно ликвидировали бойцы полка «Азов» в районе Светлодарской дуги.

Тем не менее практически сразу после объявления «режима тишины» враг начал обстрел позиций ООС с применением гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате ранение получил один украинский боец, состояние которого оценивается как средней тяжести.

Напомним, ночью 29 августа в районе Горловки военнослужащие полка Национальной гвардии «Азов» в ответ на провокации со стороны боевиков в коротком бою уничтожили 4 российских наемников и одного тяжело раненного взяли в плен (ему оказали медицинскую помощь). Бой завязался после того, как российские оккупационные войска обстреляли подразделения «Азова» в районе Горловки.

«ФАКТЫ» писали, что полк «Азов» вернулся в зону проведения Операции объединенных сил в конце января 2019 года.

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