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"Скрепа отвалилась": в сети посмеялись над "конфузом" с российским истребителем на авиасалоне

На Международном авиакосмическом салоне МАКС-2019 во время полета новейшего российского истребителя МиГ-35 произошло ЧП — от крыла машины в воздухе отлетела одна из панелей. Фото появилось в Twitter The Aviationist.

Пользователи сети взорвались ироничными комментариями, предположив, что от самолета отлетела легендарная «скрепа».

«Скрепа отвалилась», — написал один из пользователей

«На авиасалоне МАКС-2019, суперсовременный и не имеющий аналогов в мире истребитель МиГ-35 практически, развалился в полете… Что тут скажешь — надо брать!», — другой комментатор.

«Он вообще без крыльев может летать», — появилась версия случившегося.

Напомним, «ФАКТЫ» писали о череде авиационных происшествий в России. По состоянию на середину дня 31 августа уже третий самолет совершил жесткую посадку -в Подмосковье.

А перед этим, в Якутии частный самолет Ан-2 совершил экстренную посадку, в результате которой погибли 2 человека.

Третье ЧП случилось с пассажирским аэробусом А-320 авиакомпании «Сибирь», летевшим из Владивостока. Он вынужден был совершить экстренную посадку в Южно-Сахалинске из-за технической неисправности.

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