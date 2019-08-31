Судьбу битвы новичков премьер-лиги решил гол на последних секундах: видеообзоры матчей

Спорт

В субботу, 31 августа, 6-й тур чемпионата Украины по футболу продолжился тремя матчами в Днепре, Полтаве и Львове.

Чемпионат Украины. 6-й тур

«Ворскла» (Полтава) — «Александрия» — 0:1 (Шастал, 23). Молодежные составы — 2:1.

«Днепр-1» — «Колос» (Коваливка) — 2:1 (Назаренко, 59, Когут, 90+3 — Морозко, 17). Молодежные составы — 1:1.

«Львов» — «Мариуполь» — 0:1 (Вакула, 62). Молодежные составы — 3:2.

Тяжелую выездную победу, которая стала 50-й в чемпионате Украины под руководством Владимира Шарана, добыла «Александрия», которая накануне узнала соперников по групповому турниру Лиги Европы, где команда из районного центра в Кировоградской области сыграет впервые в истории. Единственный мяч забил в середине первого тайма Дмитрий Шастал, после чего гости в основном отбивались от атак подопечных Виталия Косовского — и преуспели в этом. Отметим, что «Александрия» не пропустила в выездном поединке впервые за последние 15 матчей в рамках чемпионата Украины.

В битве двух новичков премьер-лиги, которая прошла в Днепре на «Днепр-Арене», сильнее оказались хозяева. Впрочем, после первого тайма счет был вовсе не в их пользу — на 17-й минуте Евгений Морозко замкнул прострел с левого фланга, продлив серию днепрян с пропусканием мячей до пяти матчей. Но команда Дмитрия Михайленко проявила характер и сначала отыгралась усилиями Александра Назаренко, а когда до финального свистка оставалось 13 (!) секунд благодаря точному удару Игоря Когута и вовсе вырвала победу, которая стала для их наставника юбилейной, 10-й, во главе разных команд в премьер-лиге.

Во Львове местный одноименный клуб продолжил свою безвыигрышную домашнюю серию в чемпионатах Украины, которая длится с ноября прошлого года уже на протяжении 12 матчей. В поединке с «Мариуполем» единственный мяч забил нападающий гостей Владислав Вакула, который на прошлой неделе подписал контракт с «Шахтером», но продолжит выступит в составе азовцев на правах аренды.

Гол Вакулы («Мариуполь»), 62-я минута

Положение команд:

1. «Шахтер» — 15 (5);

2. «Десна» — 11 (6);

3. «Заря» — 10 (5);

4. «Александрия» — 9 (6);

5. «Днепр-1» — 8 (6);

6. «Динамо» — 7 (4);

7. «Ворскла» — 7 (6);

8. «Мариуполь» — 7 (5);

9. «Колос» — 7 (6);

10. «Львов» — 6 (5);

11. «Карпаты» — 5 (6);

12. «Олимпик» — 1 (5).

В воскресенье, 1 сентября, программа 6-го тура чемпионата Украины завершится двумя матчами: «Олимпик» — «Шахтер», «Заря» — «Динамо».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Карпаты» без бывшего игрока сборной Украины Кучера, сломавшего ногу на тренировке, не проиграли в Чернигове «Десне».

Фото ФК «Днепр-1»

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