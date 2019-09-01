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Прощание с летом: появилось красочное видео курорта в Кирилловке с высоты птичьего полета
В последние дни лета курортная Кирилловка на Азовском море была наполнена отдыхающими. Погода благоприятствовала: после шторма 29 августа лето подарило напоследок жаркие дни, и на пляжах Кирилловки было достаточно многолюдно. Это подтверждает аэросъемка над курортным поселком.
В нынешнем году в Кирилловке остались довольны сезоном. Несмотря на несколько штормовых дней, «нашествия» медуз и погодных сюрпризов вроде неожиданного похолодания, туристов приехало много, домики на побережье не пустовали. Не простаивали и популярные развлечения на пляже: аквагорки, батуты, центры дайвинга и морских прогулок.
Пока что в поселках на Азовском побережье закрывать курортный сезон не планируют. Синоптики обещают, что в Украине еще неделю продержится жаркая погода, в приморской зоне днем ожидаются +31−32 градуса.
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