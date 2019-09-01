24.99 / 25.28 27.47 / 27.93
Киев: +19
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Прощание с летом: появилось красочное видео курорта в Кирилловке с высоты птичьего полета

8:36 1 сентября 2019 130
кирилловка
Инф. «ФАКТОВ»

В последние дни лета курортная Кирилловка на Азовском море была наполнена отдыхающими. Погода благоприятствовала: после шторма 29 августа лето подарило напоследок жаркие дни, и на пляжах Кирилловки было достаточно многолюдно. Это подтверждает аэросъемка над курортным поселком.

В нынешнем году в Кирилловке остались довольны сезоном. Несмотря на несколько штормовых дней, «нашествия» медуз и погодных сюрпризов вроде неожиданного похолодания, туристов приехало много, домики на побережье не пустовали. Не простаивали и популярные развлечения на пляже: аквагорки, батуты, центры дайвинга и морских прогулок.

Пока что в поселках на Азовском побережье закрывать курортный сезон не планируют. Синоптики обещают, что в Украине еще неделю продержится жаркая погода, в приморской зоне днем ожидаются +31−32 градуса.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер