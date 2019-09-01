Сработали на социологию: озвучена интересная версия об интервью Зеленского его другу Боклану

Политика

Авторы фильма-интервью о первых 100 днях президента Зеленского очень четко отслеживают настроения в обществе. И если пафосное видео вдруг не понравится зрителям, у режиссеров и сценаристов уже готово оправдание. Всегда можно сказать, что выпущенное на экраны кино — это всего лишь проморолик к четвертому сезону сериала «Слуга народа». Такое мнение в интервью «ФАКТАМ» высказал директор Института мировой политики, кандидат политических наук Евгений Магда.

«Если это будет выгодно, всегда можно сказать, что это настоящее интервью. А если невыгодно — что это рекламный ролик будущего сериала, ведь Зеленский не раз заявлял, что не собирается всю жизнь работать президентом», — полагает политолог.

Как известно, весной нынешнего года после победы Зеленского на выборах встал вопрос о продолжении сериала «Слуга народа» на четвертый и последующий сезоны. Авторы сериала заверили, что пока о «Слуге народа — 4» речь не идет: нет исполнителя главной роли.

Магда призывает помнить, что сегодня вокруг Зеленского собрались люди, понимающие, как использовать в своих целях социологию. «Сегодня в руководстве Офиса президента сконцентрированы люди, умеющие определять общественные ожидания и пытаться им соответствовать», — добавил политэксперт.

Какие еще запросы общества может удовлетворить окружение Зеленского, читайте в интервью Евгения Магды «ФАКТАМ» «Мы показали всему миру, что Украину никто не может слить, кроме нас самих».

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