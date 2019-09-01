25.03 / 25.25 27.52 / 27.87
Киев: +25
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Тепло продолжит радовать: синоптик рассказала, какой будет погода в Украине в начале новой недели

12:05 1 сентября 2019 119
погода
Инф. «ФАКТОВ»

Погода 2 сентября в Украине в основном будет сухой и малооблачной, а потому не помешает торжественным мероприятиям в школе в честь начала учебного года. Дожди с грозами ожидаются только в горах и будут носить локальный характер.

«Температура воздуха еще, оглядываясь, улыбается лету — плюс 28−32 градуса. Но ночная и утренняя температуры уже дергают за руку вперед, в осень — 12−17 градусов», — рассказала синоптик Наталья Диденко.

карта

Напомним, ранее в Украинском гидрометцентре предупреждали, что вся следующая неделя 2−8 августа будет жаркой, а народные синоптики, напротив, уверены, что первая декада сентября будет дождливой.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер