Украина

Тепло продолжит радовать: синоптик рассказала, какой будет погода в Украине в начале новой недели

Погода 2 сентября в Украине в основном будет сухой и малооблачной, а потому не помешает торжественным мероприятиям в школе в честь начала учебного года. Дожди с грозами ожидаются только в горах и будут носить локальный характер.

«Температура воздуха еще, оглядываясь, улыбается лету — плюс 28−32 градуса. Но ночная и утренняя температуры уже дергают за руку вперед, в осень — 12−17 градусов», — рассказала синоптик Наталья Диденко.

Напомним, ранее в Украинском гидрометцентре предупреждали, что вся следующая неделя 2−8 августа будет жаркой, а народные синоптики, напротив, уверены, что первая декада сентября будет дождливой.

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