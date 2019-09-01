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Мир

В России мужчина отрезал голову двухмесячной дочери: детали жуткой трагедии

13:12 1 сентября 2019 329
нож
Инф. «ФАКТОВ»

В России жителя Саратова задержали за убийство ребенка. Как оказалось, жертвой стала двухмесячная приемная дочь мужчины.

Драма в семье саратовцев (матери 26 лет и отца 38 лет) разыгралась 31 августа. Дождавшись, когда жена уйдет в магазин, мужчина взял переноску с девочкой и отнес на чердак. Там ребенку был нанесен удар ножом в шею. Обезглавленное тело младенца мужчина попытался спрятать там же, на чердаке.

чердак

После того, как в дом пришли сотрудники опеки, мужчина признался им в преступлении. У девочки якобы была врожденная патология, и малышка тяжело дышала. Мужчина утверждал, что хотел только облегчить дыхание ребенку.

чердак

По информации российских СМИ, второго ребенка у семьи изъяли. Двухлетний мальчик сейчас находится в больнице. Саратовец задержан. Если его признают виновным и осудным, мужчина останется в тюрьме пожизненно.

Напомним, в августе в Ульяновской области России подросток убил всю свою семью, а потом покончил с собой. А в Татарстане на полицейского напали с ножом на улице и смертельно поранили.

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