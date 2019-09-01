Происшествия

Смертельное ДТП в Кривом Роге: в результате столкновения автомобилей «Москвич» и Ford погибли три человека

В воскресенье, 1 сентября, при столкновении двух автомобилей на перекрестке Никопольского шоссе и улицы Литке в Кривом Роге Днепропетровской области погибли три человека. Об этом сообщили в областном управлении ГосЧС.

Спасатели установили, что на перекрестке проезжей части столкнулись два автомобиля марки «Москвич» и Ford.

«Три человека погибли, а именно, водитель авто „Москвич“, 1976 года рождения, и водитель и пассажир автомобиля Ford, 1985 и 1958 годов рождения соответственно», — сказано в сообщении.

На месте происшествия оперативники обнаружили утечку горюче-смазочных материалов.

«Чтобы избежать возгорания, горючее было смыто с дорожного покрытия автодороги», — отметили в пресс-службе ведомства.

К работам привлекались четыре человека личного состава и одна единица пожарно-спасательной техники главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Днепровском районе Запорожья маршрутка с пассажирами врезалась в припаркованный у края дороги грузовик «ИФА». На момент столкновения в маршрутном такси находилось порядка десяти пассажиров. Семеро из них получили телесные повреждения.

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