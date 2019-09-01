Происшествия

«Учительский бунт» под Харьковом: сотрудники школ заблокировали движение в День знаний

В городе Первомайский Харьковской области сотрудники двух школ перекрыли движение в знак протеста против закрытия учебных заведений. Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Харьковской области.

«Несколько десятков работников, несогласных с реорганизацией двух школ города, прошли пешим ходом по пешеходному переходу на улице Харьковской и перекрыли движение транспорта», — говорится в сообщении.

Уточняется, что полицейские приняли необходимые меры для недопущения нарушения публичного порядка и безопасности.

Также сотрудники полиции обеспечили дорожное движение и организовали отвод транспортных средств.

Как отмечается, акция длилась 40 минут, благодаря отводу транспорта движение не прекращалось.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в пятницу, 30 августа, виноделы и виноградари Болградского района под Одессой перекрыли автомобильную трассу Одесса — Рени в районе села Каракурт. Несколько десятков человек не только ходили туда-сюда по пешеходному переходу, но и выгрузили на дорогу целую машину винограда. Участники акции утверждали, что таким образом хотели привлечь внимание руководства страны к «катастрофической ситуации в виноградарстве и виноделии Украины».

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