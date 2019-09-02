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Мир

Путин получил в свои руки новые полномочия: что об этом известно

1:29 2 сентября 2019 49
Путин
Инф. «ФАКТОВ»

В течение сентября 2019 года временное председательство в Совете безопасности ООН переходит к делегации Российской Федерации. Об этом говорится в сообщении в официальном микроблоге организации.

«В течение сентября председательство в Совете безопасности ООН переходит на правах ротации к делегации России», — сообщили в ООН.

Сегодня, 2 сентября, должна состояться пресс-конференция, где российская сторона объявит о планах на время своего «правления» в Совбезе.

Как известно, в августе 2019 года в Совбезе ООН председательствовала Польша. После России, в октябре СБ ООН будет возглавлять ЮАР, в ноябре — Великобритания, в декабре — США. Председательство в Совете безопасности ООН переходит от одного государства-члена к другому каждый месяц, согласно алфавитному порядку латинского алфавита.

Напомним, что Совет безопасности ООН состоит из 15 членов. Пять из них находятся за столом-подковой постоянно — США, Франция, Великобритания, Китай и Россия. Другие десять временных членов избираются каждые два года на правах ротации. Для принятия решений требуется голосование большинства при условии единогласного решения всех постоянных членов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Россия и Китай инициировали в августе заседание Собеза ООН в связи с выходом США из договора о ракетах средней и меньшей дальности. В частности, американцы испытали крылатую ракету наземного базирования с дальностью полета более 500 км. Хотя инициатором выхода из договора, как известно, была именно РФ.

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