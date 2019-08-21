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Перепуганная Россия срочно созывает Совбез ООН: что произошло
После выхода из договора о ракетах средней и меньшей дальности США испытали крылатую ракету наземного базирования с дальностью полета более 500 км, в связи с чем Россия и Китай инициировали заседание Собеза ООН, назначенное на четверг, 22 августа.
Российсие мессмедиа сообщают, что заседание собирается в связи с заявлениями США о планах по разработке и размещению ракет средней дальности, что нарушает условия договора. Все это проходит на фоне того, что Россия и США еще до выхода из договора обвиняли друг друга в разработке такого вида вооружений, что нарушало положения документа.
В России утверждают, что недавнее испытание американской ракеты свидетельствует о том, что в США такие разработки велись. Впрочем, до этого американский президент Дональд Трамп, комментируя взрыв на полигоне под Северодвинском в Архангельской области России, обвинял оппонентов в ведении таких же разработок.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», бывший посол США в Украине, эксперт аналитического центра Brookings Institution Стивен Пайфер заявлял, что выход США из договора, запрещавшего Америке и России иметь на вооружении и разрабатывать ракеты средней и малой дальности, открывает для Украины свободу в разработке, испытаниях и размещении наземных баллистических и крылатых ракет.
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