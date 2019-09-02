Шоу-бизнес

Без юбки – на линейку к ребенку в школу: Ирина Шейк удивила новым видео

Пережившая недавно расставание с голливудским актером Бреди Купером модель Ирина Шейк вернулась из своего европейского отпуска в Нью-Йорк и снялась для поклонников в новом дерзком образе.

В частности, она опубликовала в своем микроблоге бекстейдж-видео со съемок для журнала Vogue Spain, отметив, что решила продемонстрировать «стиль для уикенда»

На кадрах Шейк уверенной походкой дефилирует в черном нижнем белье, черных капроновых колготках и лаковом пиджаке. Модель в туфлях на высоком каблуке, а вот юбка или брюки на ней отсутствуют.

Многие подписчики пришли в восторг от ролика, оценив его смелость и уникальность.

К примеру, некоторые фанаты предположили, что таким образом звезда привлекает внимание бывшего супруга Брэдли Купера. «Ирочка, так держать! Выходим из развода эффектно», «Видео для бывшего»; «Чтобы понял, кого потерял», — отметили они.

Однако большинство в комментариях признались, что на улицу в таком виде они выйти бы не рискнули.

«Как говорила моя бабуля: «С такой фигурой — могу быть дура дурой!», «Спасибо огромное, благодаря вам выбрала, в чем идти на линейку к ученикам!», «Как ты шикарна, с гордо поднятой головой, горящими глазами и натянутыми колготками живешь для себя!» — пишут фанаты.

При этом большинство фанатов заявляют, что ждут от Ирины в ближайшее время новых «откровений» — ведь через несколько дней в Нью-Йорки начинается Неделя моды, где должна появиться и модель.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Ирина Шейк засветилась на элитном курорте в Испании с мамой и дочерью.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter