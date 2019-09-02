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Лиза Галкина спела с мамой песенку о свадьбе и поцелуях
В Сети появился архивный видеоролик, на котором Алла Пугачева вместе со своей дочерью Лизой Галкиной исполняет на рояле забавную песенку.
При этом Лиза трогательно прижимается к маме — ведь запись проходит, очевидно, в подвальном помещении замка, где живет звездное семейство.
«До чего ж хорошо быть с тобою Лизок…», — озаглавил свой пост его автор, использовав слова из песни, которую поет Примадонна.
С началом музицирования мамой и дочерью в подвал, очевидно, спускается и папа, Максим Галкин: Алла Пугачева на ходу «перестраивается» и начинает импровизировать.
«Вот и папа пришел. Нас в подвале нашел. А нам нужно напеть, нашу песенку спеть. До чего хорошо. Мне с тобою, Лизок. Мне еще станцевать, ну хотя бы разок. Ничего мы станцуем. Обязательно станцуем. И друг друга на свадьбе поцелуем», — поет она.
После этого петь начинает уже Лиза Галкина: «Я пою хорошо. Чу-чу-чу. Хорошо пою», — заявляет девочка.
Фанаты звездного семейства пришли в восторг от увиденного в ролике.
«А как дочке хорошо с мамой!», «Мило и трогательно. Как хочется жить бесконечно! Грусть в словах», «Как уютно маме с дочкой», «Лизонька дорогоя очаровашка… пусть у тебя будет все прекрасно… аленький цветочек», — пишут они.
При этом поклонники отмечают, что у Лизы, несомненно, красивый и прекрасный голос, и ее определенно ждет блестящая карьера на сцене.
Кроме того, девочка хорошо рисует, изучает иностранные языки и даже «изобретает» смартфон из бумаги с оригинальным дизайном.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина удивила талантом «сказочницы», за что фанаты в шутку наградили ее «прозвищем» «Мечта Голливуда».
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