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«Пойдем – гульнем»: Пугачева в прозрачной юбке ушла на романтическое свидание с Галкиным
Максим Галкин регулярно публикует в соцсети кадры семейной жизни с Аллой Пугачевой. Каждая такая публикация юмориста вызывает интерес у многих поклонников Примадонны, ведь в ее блоге фотографии появляются совсем не так часто.
Поэтому понятен интерес, который вызвал опубликованный накануне пост. На нем артистка облачена в вечернее платье черного цвета с прозрачной юбкой, из-под которой виднеются ее стройные ноги. Образ знаменитость дополнила балетками серебристого цвета.
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Супруг Аллы Пугачевой решил не наряжаться. Максим Галкин выбрал для похода на мероприятие белую футболку и брюки в тон. Туфлям он предпочел кроссовки.
«Идем поздравлять друга с днем рождения. Пойдем — гульнем»,— написал Максим. Судя по всему, знаменитости решили оторваться по полной.
Многим поклонникам пары хорошо известно, что Пугачева отпраздновала 70-летие в апреле, а Галкин родился в июне. Но внимание подписчики блога обратили только на цветущий внешний вид певицы, которая в этот день выглядела просто потрясающе. Многие отметили, что Алла Пугачева заметно похорошела рядом с молодым мужем. Фанаты довольны, что певица сменила платья-балахоны на более молодежные варианты.
«Мне кажется, с Максимом Алла Борисовна просто расцвела, скинула свои балахоны, ну прям красотка», «Как она с Галкиным помолодела. Тот случай когда в старости, лучше выглядишь, чем в молодости», ««Красивая, молодая», «Шикарная», «Просто красотка!», «Алла, с такой роскошной внешностью срочно в модели и на подиум, супер!», «Алла Борисовна просто богиня, повезло Максу», «Очень стильная Алла!», «Молодец Максим!»,— похвалили Аллу Пугачеву и Максима Галкина поклонники.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Алла Пугачева разместила в на своей странице в Instagram видео, на котором она с дочерью весело отплясывают Mambo Italiano. Поклонники пришли в восторг от «нового» видео и сразу же выразили свое восхищение.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..