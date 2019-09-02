- 08:53 Закопали среди поля: под Запорожьем убили таксиста
- 08:49 Мозг можно отбить не только ногами: российских пропагандистов изобразили меткой карикатурой
- 08:23 В Мукачево наглые грабители обстреляли парня средь бела дня: детали и видео с места происшествия
- 08:05 Стало известно о гибели бойца ВСУ на Донбассе
- 07:54 Брэд Питт неожиданно сдружился с семейством Ким Кардашьян
- 07:53 Гороскоп на 2 сентября для всех знаков Зодиака
- 07:52 Подарок Олега Винника и откровение Maruv: самые яркие моменты второго эфира «Танців з зірками»
- 07:51 В Германии произошел скандал с фанатом боевиков "ДНР": в сеть попало видео
- 07:46 Тельца ждет удачная поездка, а Льва — заманчивое предложение: гороскоп на эту неделю
- 07:33 Злоупотребление сладостями повышает риск рака
- 07:24 Популярный голливудский комик попал в аварию
- 07:23 Апокалиптический ураган «Дориан»: в США эвакуируют полтора миллиона человек
В Германии произошел скандал с фанатом боевиков "ДНР": в сеть попало видео
В городе Ульм в Германии заметили мужчину, который расхаживал в футболке с флагом так называемой «ДНР». Об этом сообщает «ХС Харьков», не уточняя, кто прислал видео с места инцидента.
Люди, заметившие адепта террористов «ДНР» (возможно, это были наши соотечественники) в магазине Penny, вызвали в полицию, но местные копы предложили приехать в участок и написать заявление.
Выяснилось, что «любитель ДНР» — гражданин Боснии. Тогда неравнодушные туристы сами заставили боснийца снять футболку и пытались отобрать ее.
«Вышли из магазина и пытались вызвать полицию. Полиция сработала примерно как у нас: приезжайте в участок и напишите заявление. Как они сказали, они граждане Боснии и выпали на мороз. Ну как на мороз, заставили снять эту тряпку, я попытался отобрать, а оно при первой возможности быстро съ…», — вот так описывают очевидцы «разборки» с адептом террористов.
В итоге мужчина покинул место инцидента, но футболку все-таки снял и намотал на руку.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в так называемой «ДНР» молодежи пытаются «привить» новое направление в моде. Для девушек местные дизайнеры создали коллекцию одежды в цветах так называемого «флага ДНР» с изображением двуглавого орла. А в оккупированном Зугрэсе на творческом фестивале работающей молодежи участники и организаторы устроили настоящий шабаш в стиле «республики», рекламируя символику террористов.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Сельская учительница никак не могла решить, за кого же ей выйти замуж: за директора школы или за тракториста. С одной стороны — быстрый карьерный рост, а с другой — без трактора фиг до школы доберешься...