В Германии произошел скандал с фанатом боевиков "ДНР": в сеть попало видео

Мир

В городе Ульм в Германии заметили мужчину, который расхаживал в футболке с флагом так называемой «ДНР». Об этом сообщает «ХС Харьков», не уточняя, кто прислал видео с места инцидента.

Люди, заметившие адепта террористов «ДНР» (возможно, это были наши соотечественники) в магазине Penny, вызвали в полицию, но местные копы предложили приехать в участок и написать заявление.

Выяснилось, что «любитель ДНР» — гражданин Боснии. Тогда неравнодушные туристы сами заставили боснийца снять футболку и пытались отобрать ее.

«Вышли из магазина и пытались вызвать полицию. Полиция сработала примерно как у нас: приезжайте в участок и напишите заявление. Как они сказали, они граждане Боснии и выпали на мороз. Ну как на мороз, заставили снять эту тряпку, я попытался отобрать, а оно при первой возможности быстро съ…», — вот так описывают очевидцы «разборки» с адептом террористов.

В итоге мужчина покинул место инцидента, но футболку все-таки снял и намотал на руку.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в так называемой «ДНР» молодежи пытаются «привить» новое направление в моде. Для девушек местные дизайнеры создали коллекцию одежды в цветах так называемого «флага ДНР» с изображением двуглавого орла. А в оккупированном Зугрэсе на творческом фестивале работающей молодежи участники и организаторы устроили настоящий шабаш в стиле «республики», рекламируя символику террористов.

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