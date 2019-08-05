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"НКВД", игры в "войнушку" и "амазонки": вместо фестиваля сепаратисты на Донбассе устроили шабаш
Согласно сообщениям сепаратистских СМИ, на «международный» (приехали гости из «ЛНР» — значит международный) творческий фестиваль работающей молодежи «Молодая гвардия» в оккупированный Зугрэс съехалось около 500 участников и все прошло просто блестяще. Однако, судя по комментариям и снимкам с мероприятия, участники и организаторы там устроили настоящий шабаш — вполне в стиле «республики».
«Мне кажется, они хотели устроить некий аналог Селигера. И поругать на нем Украину. Но, поскольку от природы, кривы, то… какие организаторы, такой и «селигер», — написал в Facebook известный адепт «русского мира» Роман Манекин.
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Заявленная цель фестиваля — «активизация деятельности работающей молодежи в общественно-политическом, интеллектуальном, творческом, командообразующем и спортивном направлениях». На самом деле в лес привезли много молодых людей, которые просто «культурно отдохнули». Как могли. Пошлые восточные танцы «с шейхами и верблюдами», креативные «пытки молодогвардейцев», «допросы в НКВД» и «конкурсы амазонок» — мерзкое зрелище, которое подготовили пьяные в хлам активисты (местные жители пишут и о «зелье»), возмутило народ, поскольку оно к тому же прошло «за счет налогоплательщиков ДНР» в то время как на фронте гибнут пацаны".
«Молодые люди, дети, подростки, которые входят во все эти молодежные движения, получают определенные привилегии. Например, ездят в Москву, Ростов и др места, лагеря отдыха и так далее. И им все оплачивается», — прокомментировал один из дончан увиденное.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что стало известно прозвище главаря «ДНР» Пушилина.
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