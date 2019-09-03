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Стиль жизни

Дочь Анджелины Джоли надела на семейную прогулку мамино платье стоимостью 3600 долларов (фото)

12:13 3 сентября 2019 184
Анджелина Джоли с детьми
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Анджелину Джоли снова сфотографировали во время семейной прогулки с детьми. Как сообщает Daily Mail, 44-летняя актриса пообедала в одном из ресторанов Западного Голливуда с 15-летним сыном-вьетнамцем Паксом, 14-летней уроженкой Эфиопии Захарой и 13-летней дочерью Шайло, которая является первенцем Джоли и Брэда Питта. Отсутствовали младшие дети кинозвезды — двойняшки Нокс и Вивьен, а также самый старший — камбоджиец Мэддокс, который недавно приступил к учебе в одном из университетов Сеула.

Семейство весело переговаривалось и смеялось. Анджелина выглядела счастливой и красивой в эффектном, перехваченном на талии коричневым поясом легком белом платье с плиссировкой и свободными рукавами. В июле Анджелина появлялась в этом же наряде стоимостью почти 6200 долларов от The Row в Париже, куда приехала для съемок в рекламной кампании Guerlain и участия в презентации нового аромата презентация нового аромата Mon Guerlain.

Пакс и Шайло были одеты по-спортивному. А повзрослевшая Захара, как отметили пользователи соцсетей, была наряжена в мамино платье. Этот же белый наряд с черными полосками от Loro Piana за 3680 долларов сама Джоли также ранее надевала в столице Франции. Разве что платье на ней тогда было подлиннее. Предполагают, что кинозвезда решила укоротить свой дизайнерский туалет по росту дочки, которая предпочитает женственные наряды — в отличие от своей сестры Шайло, одевающейся под мальчика.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что бывший супруг Джоли Брэд Питт неожиданно посетил «воскресную службу» мужа Ким Кардашьян Канье Уэста.

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