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Оказался воришкой: российский робот "Федор" снова опозорился
Российский человекоподобный робот FEDOR попал в очередной скандал. Находясь на Международной космической станции, он опубликовал в Twitter фото, которое в свое время массово тиражировалось в интернете. На снимке виден самый большой комплекс теплиц в Европе — в испанской Альмерии (белая зона на побережье).
Напомним, в конце августа транспортный пилотируемый корабль (ТПК) «Союз МС-14» с человекоподобным роботом FEDOR не смог пристыковаться к Международной космической станции (МКС) в назначенное время.
Ранее «ФАКТЫ» писали о громком космическом скандале в России, когда на МКС произошла разгрерметизация. После обследования, в корпусе «Союза» была обнаружена микротрещина размером около 1,5 миллиметра. Выяснилось, что отверстие появилось в результате халатности или неквалифицированной работы российского рабочего еще на этапе строительства «Союза».
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