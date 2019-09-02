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Первой жертвой урагана «Дориан» стал семилетний ребенок, а его сестра пропала без вести (фото)
Первой жертвой обрушившегося на Багамы разрушительного урагана «Дориан», который приближается к побережью США, стал семилетний мальчик Лачино Мкинтош. Как сообщает CNN, его семья пыталась покинуть свой дом на острове Абако, когда Лачино и его сестру подхватил бурлящий поток воды. Мальчик утонул. Девочка числится пропавшей без вести, однако надежд на ее спасения мало.
Ранее премьер-министр Багамских островов Хьюберт Миннис обращался с призывом к жителям островов Абако и Большая Багама перебраться на главный остров архипелага Нью-Провиденс, чтобы избежать удара стихии. «Я хочу, чтобы вы помнили: дома и прочее имущество может быть восстановлено. А жизни ничем не заменишь», — заявил премьер на пресс-конференции в минувшее воскресенье.
Между тем НАСА опубликовало в сети впечатляющее видео урагана, снятое с борта международной космической станции.
Ранее, как писали «ФАКТЫ», из-за апокалиптический урагана «Дориан» в США приказ эвакуироваться получили почти полтора миллиона человек.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!