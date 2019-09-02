Происшествия

Под Харьковом на свалке обнаружили тело убитой женщины: первые детали и фото с места ЧП

В понедельник, 2 сентября, на свалке в Лозовском районе Харьковской области нашли тело женщины с резаной раной шеи. Напомним, на днях под Харьковом, в Чугуеве, женщина нашла человеческие кости в только что купленном доме.

Как сообщили в областном главке полиции, информация о страшной находке поступила в местный отдел полиции в 6:35.

На месте происшествия полицейским удалось оперативно установить личность погибшей. Ею оказалась 40-летняя жительница города Лозовая.

Вещественные доказательства изъяты.

Сейчас полицией проводит следственные и розыскные мероприятия. Выясняет причины трагедии и обстоятельства того, как погибшая оказалась на свалке.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о подобной находке в Николаевской области. Там в селе Весеннее на свалке твердых бытовых отходов бомжи обнаружили человеческие ноги. А в Хмельницкой области горе-мать убила новорожденную дочь, тело младенца запаковала в пакет и спустила в мусоропровод.

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