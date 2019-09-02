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Происшествия

Женщина обнаружила неожиданную находку в недавно купленном доме под Харьковом

7:22 2 сентября 2019 61
кости
Инф. «ФАКТОВ»

В Чугуеве (Харьковская область) женщина, недавно купившая дом, обнаружила в нем кости человека. Ранее под Одессой рядом с частным домом обнаружили цистерну с человеческими останками.

Как сообщили в Харьковском областном главке полиции, сообщение о находке в Чугуеве поступило в местную полицию 30 августа около 17:00.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Полицейские выяснили, что 38-летняя заявительница менее чем 2 недели назад приобрела дом. В доме на полу женщина обнаружила кости человека.

Находку направили на экспертное исследование.

Открыто уголовное производство по статье «Умышленное убийство».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о чудовищном случае в Житомирской области, где родители убили и сожгли тело собственной дочери.

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