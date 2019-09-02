- 07:33 Злоупотребление сладостями повышает риск рака
- 07:24 Популярный голливудский комик попал в аварию
- 07:23 Апокалиптический ураган «Дориан»: в США эвакуируют полтора миллиона человек
- 07:22 Женщина обнаружила неожиданную находку в недавно купленном доме под Харьковом
- 07:07 Жара и грозы: синоптики уточнили прогноз погоды на 2 сентября
- 06:55 Министр образования Украины опозорилась из-за безграмотного поста в Facebook: сеть в шоке
- 06:41 Свитолина впервые в карьере вышла в четвертьфинал US Open: видеообзор матча
- 06:25 Лиза Галкина спела с мамой песенку о свадьбе и поцелуях
- 05:57 Ночная драка со стрельбой в центре Киева: повздорили посетители и владельцы кафе
- 05:20 Если пенсия вдруг уменьшилась: Верховный Суд принял решение по резонансному делу
- 04:50 Без юбки – на линейку к ребенку в школу: Ирина Шейк удивила новым видео
- 04:25 Насекомые убивают: девочка заразилась страшным заболеванием после укуса комара
Женщина обнаружила неожиданную находку в недавно купленном доме под Харьковом
В Чугуеве (Харьковская область) женщина, недавно купившая дом, обнаружила в нем кости человека. Ранее под Одессой рядом с частным домом обнаружили цистерну с человеческими останками.
Как сообщили в Харьковском областном главке полиции, сообщение о находке в Чугуеве поступило в местную полицию 30 августа около 17:00.
По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Полицейские выяснили, что 38-летняя заявительница менее чем 2 недели назад приобрела дом. В доме на полу женщина обнаружила кости человека.
Находку направили на экспертное исследование.
Открыто уголовное производство по статье «Умышленное убийство».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о чудовищном случае в Житомирской области, где родители убили и сожгли тело собственной дочери.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Чем тише ведет себя ребенок в соседней комнате, тем дороже вам может обойтись ремонт