Где смотреть онлайн Литва – Украина: расписание трансляций матча квалификации Евро-2020

Спорт

В субботу, 7 сентября, сборная Украины по футболу матчем против команды Литвы на 5-тысячном стадионе ЛФФ, оборудованном полем с искусственным покрытием, возобновит выступления в отборочном цикле Евро-2020.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ ЛИТВА — УКРАИНА

В прежние годы соперники противостояли друг другу восемь раз. Литовцы отпраздновали успех дважды (2:0 в 1994-м в Киеве и 2:0 в 2007-м в Каунасе), в одной игре была зафиксирована ничья (0:0 в 2014-м в Киеве), а в остальных пяти поединках побеждала сборная Украины (2:1 в 1993-м в Вильнюсе, 3:1 в 1995-м в Вильнюсе, 5:2 в 1996-м в Киеве, 1:0 в 2007-м в Одессе и 4:0 в 2010-м в Харькове). Кстати, девять лет назад в последнем победном для нас поединке соперников нынешний главный тренер украинской команды Андрей Шевченко дважды поразил ворота соперников (на фото).

В прямом эфире на территории нашей страны матч Литва — Украина покажут телеканалы «Украина» и «Футбол 1». Начало онлайн-телетрансляции 7 сентября — в 19:00.

Букмекеры в предстоящей встрече отдают безоговорочное предпочтение подопечным Андрея Шевченко. К примеру, контора «Париматч» ставки на победу Литвы принимает с коэффициентом 10,00, на ничью — 4,70, на успех «желто-синих» — 1,35.

Напомним, что Украина с 10 очками после четырех матчей (с Португалией — 0:0 на выезде, с Люксембургом — 2:1 в гостях и 1:0 на своем поле, с Сербией — 5:0 дома) возглавляет турнирную таблицу группы, а Литва с одним пунктом после трех поединков занимает последнее место.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Шевченко довызвал в сборную Украины футболиста «Шахтера».

Фото Getty Images

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