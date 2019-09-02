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Была уродом и изгоем: Седокова пожаловалась на детство в Киеве и показала школьные фото
Украинская певица экс-участница группы «ВИА Гра» Анна Седокова, которая живет в России, пожаловалась в соцсетях на школьные годы в Киеве.
«В школе я была уродом. Изгоем и самой не популярной девочкой. Одной из тех, кто плачет в туалете, когда на дискотеке все танцуют парами», — рассказала певица, добавив школьные фото.
Она отметила, что ее не любили в школе. «Наверное, сказалась бедность, в которой мы жили, отсутствие шмоток, музыкальная школа и народный ансамбль в добавок, ну, и мама, учительница, из-за которой меня все считали предательницей», — уверена Седокова.
По ее словам, с ней не дружили, так как она «не курила, не пила». «Так что, простите меня. Школу я ненавидела, а Школа ненавидела меня», — резюмировала певица.
Она также пожелала всем школьницам верить в себя.
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