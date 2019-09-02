Шоу-бизнес

Модные прически и вышиванки: украинские звезды отвели детей в школу (фото)

Украинские звезды в соцсетях похвастались тем, что отвели своих детей в школу — на торжественную линейку.

Ради торжественной линейки вместе собирались все родственники, бывшие супруги и друзья семьи. И всем хотелось похвастаться, не удержалась даже супруга президента Украины Елена Зеленская.

Так, в школу отвели сына продюсер Потап и его бывшая жена и коллега Ирина Горовая. Помогала им дочь Ирины Наталья. Сын Потапа пошел в школу с отличным настроением и с модной прической — накануне мальчик покрасил волосы.

Отправилась в школу и дочь Дяди Жоры (Вадима Мичковского). Сопровождали девочку родители и сестры.

В школу детей отвела и Маричка Падалко. Вся семья нарядилась в вышиванки.

Похвасталась школьными фото и примерная мать Ирина Федишин.

Напомним, ранее в школу отвели детей Марина и Вячеслав Узелковы. Младшая дочь бывших супругов стала первоклассницей.



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