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Напутствие молодым: в Петербурге ОМОН "поздравил" первоклассников показательным задержанием прямо на школьной линейке (фото)
В Петербурге (Россия) на День знаний в одну из гимназий пригласили сотрудников ОМОНа, которые во время торжественных мероприятий продемонстрировали школьникам, как они задерживают людей. Ранее сообщалось, что в ОМОН появилась вакансия «Полицейский (снайпер)» для «охраны общественного порядка».
Как передает TJ, эту информацию подтвердили в гимназии № 540, однако раскрывать подробности администрация учебного заведения не стала. Зато впечатлениями поделились школьники.
«Стояла машина, а около нее человек. Позже к ней подъехало еще две, одна полицейская, одна ОМОН. Из второй выбежали люди, скрутили мужика, погрузили в машину, потом все развернулись и уехали», — рассказал один из учеников.
Петербургский ОМОН оригинально поздравил учеников местной гимназии и провел показательное задержание на торжественной линейке.— Медиазона (@mediazzzona) September 2, 2019
Шел 2019 годhttps://t.co/1jgYcoQ6z0
Видео: TJournal pic.twitter.com/eUwcvQBTPu
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в аннексированном Крыму оккупанты из ОМОН «Беркут» провели в детском лагере «Ласпи» показательное выступление.
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