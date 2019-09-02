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Мир

Напутствие молодым: в Петербурге ОМОН "поздравил" первоклассников показательным задержанием прямо на школьной линейке (фото)

15:18 2 сентября 2019 17
ОМОН в гимназии Петербурга
Инф. «ФАКТОВ»

В Петербурге (Россия) на День знаний в одну из гимназий пригласили сотрудников ОМОНа, которые во время торжественных мероприятий продемонстрировали школьникам, как они задерживают людей. Ранее сообщалось, что в ОМОН появилась вакансия «Полицейский (снайпер)» для «охраны общественного порядка».

Как передает TJ, эту информацию подтвердили в гимназии № 540, однако раскрывать подробности администрация учебного заведения не стала. Зато впечатлениями поделились школьники.

«Стояла машина, а около нее человек. Позже к ней подъехало еще две, одна полицейская, одна ОМОН. Из второй выбежали люди, скрутили мужика, погрузили в машину, потом все развернулись и уехали», — рассказал один из учеников.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в аннексированном Крыму оккупанты из ОМОН «Беркут» провели в детском лагере «Ласпи» показательное выступление.

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