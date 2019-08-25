Украина

Бойня в Керчи ничему не научила: детей в Крыму оккупанты пугают "Беркутом" (фото)

В оккупированном Севастополе оккупанты из ОМОН «Беркут» провели в детском лагере «Ласпи» показательное выступление. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

Российские оккупанты продемонстрировали детям оккупированного Крыма образцы вооружения, экипировки и технических средств из арсенала своих подразделений. Кроме того, детям показали документальный фильм «об истории Росгвардии и задачах, стоящих перед росгвардейцами Крыма и Севастополя».

Стоит отметить, что Росгвардия была создана всего лишь два года назад и истории как таковой не имеет. За столь короткий период своего существования она использовалась лишь для подавления мирных протестов.

Для детей также провели показательные выступления кинологи: военнослужащие со своими четвероногими помощниками определяли местонахождение спрятанного условного боеприпаса и задерживали «правонарушителя».

Также в Севастополе перед началом учебного года оккупанты из Росгвардии проверяли школы и детсады на антитеррористическую безопасность.

Отметим также, что украинские правозащитники не раз обращали внимание на военизированный формат воспитания детей в оккупированном Крыму.

Как писали «ФАКТЫ», летом 2018 года российский власти организовали военный лагерь для молодежи в оккупированном Крыму на территории всемирно известного детского лагеря «Артек». Там детей и юношей обучали военному делу, в том числе и стрельбе.

Позднее один из воспитанников лагеря Владислав Росляков устроил взрыв в колледже оккупированной Керчи и открыл стрельбу по студентам и преподавателям.

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