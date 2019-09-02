25.05 / 25.31 27.48 / 27.89
Киев: +27
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

В Черкасской области спасли ротвейлера, неделю просидевшего в канализационном колодце (видео)

16:24 2 сентября 2019 33
Спасенный ротвейлер
Инф. «ФАКТОВ»

В Смеле (Черкасская область) спасли собаку, которая упала в колодец и целую неделю провела в яме. Ранее в Измаиле Одесской области спасатели вытащили из открытого водопроводного колодца ротвейлера.

Об этом чудесном спасении ротвейлера по кличке Афоня на своей страничке в социальных сетях рассказала жительница Смелы Юлия Данильченко. Скулившее в колодце животное обнаружили ее знакомые, которые сначала обратились к спасателям, но помощи от них не получили. У колодца собрался консилиум, который решал, как быть с собакой, которая может проявить агрессию. «И тут, о Собачий бог! Появляется хозяин! Уже неделю они искали собаку», — пишет Юлия Данильченко.

По ее словам, хозяин залез в колодец, обязал собаку веревкой и они поднялись наверх.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Одесской области потребовались усилия 13 спасателей, которые вытаскивали из сливной ямы упавшую туда корову.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер