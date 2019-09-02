В Черкасской области спасли ротвейлера, неделю просидевшего в канализационном колодце (видео)

Общество и люди

В Смеле (Черкасская область) спасли собаку, которая упала в колодец и целую неделю провела в яме. Ранее в Измаиле Одесской области спасатели вытащили из открытого водопроводного колодца ротвейлера.

Об этом чудесном спасении ротвейлера по кличке Афоня на своей страничке в социальных сетях рассказала жительница Смелы Юлия Данильченко. Скулившее в колодце животное обнаружили ее знакомые, которые сначала обратились к спасателям, но помощи от них не получили. У колодца собрался консилиум, который решал, как быть с собакой, которая может проявить агрессию. «И тут, о Собачий бог! Появляется хозяин! Уже неделю они искали собаку», — пишет Юлия Данильченко.

По ее словам, хозяин залез в колодец, обязал собаку веревкой и они поднялись наверх.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Одесской области потребовались усилия 13 спасателей, которые вытаскивали из сливной ямы упавшую туда корову.

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