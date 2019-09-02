Стиль жизни

Гороскоп на 5 сентября для всех знаков Зодиака

Четверг, 5 сентября, — день, который подарит новые знакомства и любовь. Но это и день, когда можно потерять деньги.

«Факты» предлагают гороскоп на 5 сентября для всех знаков Зодиака. Узнайте, к чему готовиться.

Овен

Стоит как можно меньше попадаться на глаза начальству, иначе вам дадут задание, которое тяжело выполнить.

Телец

Нежелательно конфликтовать с коллегами по пустякам, но и защита своих интересов вам не помешает.

Близнецы

События, происходящие с вами, будут весьма позитивны. Можете обратиться с просьбой к начальству.

Рак

Плохой день для любовных подвигов. Но общение с влиятельным знакомым существенно улучшит ход ваших дел на работе.

Лев

Не слишком доверяйте советам доброжелателей, больше полагайтесь на себя. Любимый человек сделает подарок.

Дева

Вероятны резкие перепады настроения, хотя особых причин для этого не предвидится.

Весы

Звезды обещают получение прибыли. И помните, что вам противопоказаны перегрузки на работе.

Скорпион

Возможно появление незначительных трудностей, которые коснутся вашей работы, но вы справитесь.

Стрелец

Хороший день: за ваше трудолюбие и упорство вы получите соответствующее вознаграждение.

Козерог

Полагайтесь на себя и свою интуицию, но не на советы друзей, они могут сбить вас с толку.

Водолей

Необходимо проявить инициативу и применить свои идеи на практике. Вечером могут нагрянуть гости.

Рыбы

Не откладывайте решение проблем в долгий ящик. Хороший день для небольших покупок.

Удачного вам дня!

Гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака читайте здесь.

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