Массовое отравление шаурмой под Одессой: госпитализированы десятки людей

Происшествия

В Одесскую городскую инфекционную клиническую больницу доставлены 37 человек, среди которых — 9 детей, в том числе малолетние. Об этом стало известно в понедельник, 2 сентября, в ходе внеочередного заседания областной комиссии по вопросам техногенно- экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций под председательством и. о. председателя Одесской обладминистрации Светланы Шаталовой.

Как сообщила в ходе заседания начальник управления госнадзора за соблюдением санитарного законодательства Лидия Степанова, у всех пациентов — признаки острого энтероколита. В частности, расстройство пищеварения, высокая температура, рвота. Люди связывают свое отравление с употреблением шаурмы, купленной в павильоне на улице Торговой, 11/2 в поселке Авангард Овидиопольского района.

Часть потерпевших сейчас находится в стационаре в состоянии средней степени тяжести, часть — на амбулаторном лечении.

Торговая точка уже закрыта. Правоохранителям и проверяющим удалось попасть на объект, где установлено грубое нарушение норм законодательства. В частности, отсутствие централизованного водоснабжения, нарушение санитарно-гигиенического режима и пр. Пока не известно, сколько конкретно там работает людей, поскольку у персонала отсутствуют санитарные книжки.

Эпидемиологи и полиция проводят расследование. Специалисты взяли необходимые пробы.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что активисты показали, из чего и в каких условиях делают шаурму в Одессе.

Впрочем, ситуация, например, в Днепре не лучше: там мясо поднимают прямо с пола. Поэтому неудивительно, что массовое отравление шаурмой стало едва ли не обычным явлением. Недавно в Дубно Ровенской области десять человек попали в больницу, отведав популярный фастфуд на рок-фестивале «Тарас Бульба».

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