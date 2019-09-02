- 18:10 Десятки человек погибли при пожаре на судне близ берегов Калифорнии
- 17:58 Экс-помощник Реброва и Хацкевича возглавил «Олимпик»
- 17:55 Элитные гимназии и дорогие машины: звезды шоу-бизнеса отвели детей в школу
- 17:50 Август в Киеве выдался теплее обычного: климатологи подметили температурные парадоксы
- 17:23 Годами "кошмарили" бизнес: Гончарук объявил о ликвидации полицейского Департамента защиты экономики
- 17:14 Рюмка водки на столе: российских школьников в День знаний поздравляли песнями Лепса и Шнура
- 17:00 На Крещатике заметили почти голого курьера по доставке еды
- 16:51 Издатели решили закрыть газету "Сегодня"
- 16:47 Массовое отравление шаурмой под Одессой: госпитализированы десятки людей
- 16:47 «Европейская Солидарность» требует учета выводов Венецианской комиссии и КСУ в законопроекте о снятии неприкосновенности, — Геращенко
- 16:25 ГБР подтвердило, что работает на Портнова, — Татьяна Черновол
- 16:24 В Черкасской области спасли ротвейлера, неделю просидевшего в канализационном колодце
На Крещатике заметили почти голого курьера по доставке еды (видео)
На центральной улице Киева Крещатике заметили мужчину спортивного телосложения в одних стрингах и с большим желтым рюкзаком, с которым обычно ездят курьеры службы доставки Glovo.
Соответствующее видео было опубликовано в социальных сетях. На записи можно увидеть, как мужчина без одежды и обуви прогуливается по Крещатику.
Стоит отметить, что многие прохожие обращали внимание на необычного «курьера». Особенно активно оборачивались на него девушки. Автор записи даже добавил в видео популярный в социальной сети Instagram «романтический» эффект.
Как писали «ФАКТЫ», это не первый подобный случай на главной улице столицы. Так, вечером 26 июля в Киеве на Крещатике прохожие заметили группу из шести голых молодых мужчин. Они пробежали в сторону Майдана Независимости, прикрывая галстуками свое мужское достоинство.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Семейная пара собирается на отдых в Египет. Жена: — Вот думаю, что бы такое мне взять с собой на море, чтобы я вышла на пляж и все вокруг обалдели?! — Лыжи возьми!