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Украина

На Крещатике заметили почти голого курьера по доставке еды (видео)

17:00 2 сентября 2019 376
Крещатик
Инф. «ФАКТОВ»

На центральной улице Киева Крещатике заметили мужчину спортивного телосложения в одних стрингах и с большим желтым рюкзаком, с которым обычно ездят курьеры службы доставки Glovo.

Соответствующее видео было опубликовано в социальных сетях. На записи можно увидеть, как мужчина без одежды и обуви прогуливается по Крещатику.

Стоит отметить, что многие прохожие обращали внимание на необычного «курьера». Особенно активно оборачивались на него девушки. Автор записи даже добавил в видео популярный в социальной сети Instagram «романтический» эффект.

Как писали «ФАКТЫ», это не первый подобный случай на главной улице столицы. Так, вечером 26 июля в Киеве на Крещатике прохожие заметили группу из шести голых молодых мужчин. Они пробежали в сторону Майдана Независимости, прикрывая галстуками свое мужское достоинство.

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